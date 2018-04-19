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الوطن

بالصور| جامعة كفر الشيخ تهدي درعها لـ«الوطن» في حضور مفتي الجمهورية

منذ 30 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| جامعة كفر الشيخ تهدي درعها لـ«الوطن» في حضور مفتي الجمهورية

الزميلة سمر عبد الرحمن تتسلم درع الجامعة

كرّمت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة، جريدة «الوطن» لـ«دورها في خدمة التعليم وتنمية المجتمع»، إذ مَنَح رئيس الجامعة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، درع الجامعة للجريدة، وتسلّمته الزميلة سمر عبد الرحمن، نيابة عن الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير الجريدة.

جاء ذلك على هامش احتفال الجامعة بعيدها الـ12 بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والإعلامية أماني الخياط.

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