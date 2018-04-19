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الوطن

بروكسل تقترح صفقة مغرية على واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
بروكسل تقترح صفقة مغرية على واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية

بروكسل

يعتزم الاتحاد الأوروبي عرض صفقة على الرئيس دونالد ترامب يخفض الاتحاد بموجبها رسوم استيراد السيارات الأمريكية، مقابل إعفاء صادراته من الألومنيوم والصلب من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم عن مصادر في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمعلومات، التي حصلت عليها "وول ستريت جورنال"، فإن التسوية التي تقترحها بروكسل ستلبي، على حد تعبير المسؤولين الأوروبيين، مطالب ترامب الأساسية والقاضية بخفض الاتحاد رسومه الجمركية على السيارات وقطع الغيار والمعدات الصناعية الأمريكية.

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