زعماء دول الاتحاد الأوروبي يختتمون قمة استمرت يومين في بروكسل

اختتم زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قمة استمرت يومين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقب القمة، عقد رئيس مجلس الاتحاد، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يانكر، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأكد "تاسك" أن الدول الأعضاء أعربت، خلال القمة، عن تضامنها بصورة تامة مع بريطانيا، على خلفية حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، وابنته "يوليا"، على أراضيها، مطلع مارس الجاري.وأشار تاسك إلى أن مجلس الاتحاد طلب اليوم استدعاء مندوبه لدى موسكو، ماركوس أديرير، إلى بروكسل، للتشاور بشأن القضية.

ولفت إلى وجود تباينات بين زعماء القارة بشأن التعاطي مع الأزمة، بالرغم من تبنيهم موقفًا مشتركًا، دون مزيد من التفاصيل.

من جانب آخر، أشار تاسك إلى تطرق الاجتماعات إلى القمة التركية الأوروبية، التي ستعقد في مدينة "فارنا" البلغارية، الإثنين المقبل.

وقال إن "مجلس الاتحاد الأوروبي، ندد بقوة بأنشطة تركيا غير القانونية شرقي البحر الأبيض، وبحر إيجه".

ولفت إلى أن هذا الموضوع سيتم تناوله، إلى جانب قضايا أخرى، خلال "قمة فارنا".

وتابع: "أعلم أنه لن يكون اجتماعًا سهلًا، سنبحث التطورات في تركيا، وأنشطتها في سوريا، مهما يكن فنحن جيران، وعلينا إيجاد طريق للحديث بوضوح، والتعاون في إطار مصالحنا المشتركة".

بدوره، تطرق "يونكر"، إلى إعفاء واشنطن المؤقت للاتحاد الأوروبي، من الجمارك التي فرضتها مؤخرًا على واردات الحديد والألمنيوم.وقال: "نريد أن يكون الإعفاء دائمًا".