موسكو توصي لندن بالإمتناع عن تدمير الأدلة في قضية سكريبال

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تتوقع الحصول على أجوبة شاملة من قبل كل من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمملكة المتحدة على خلفية قضية تسميم ضابط المخابرات الروسى سيرجى سكريبال.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها "نتوقع الحصول على أجوبة شاملة لأسئلتنا، فالجانب الروسى ما زال مُستعدًا للتعاون البناء مع المملكة المتحدة لتوضيح هذه القضية المعقدة للغاية".

وأضافت "نحن مستعدون للتعاون في أي أشكال قانونية دولية ، ونوصي لندن بالإمتناع عن تدمير الأدلة".