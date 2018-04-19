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الوطن

الفيدرالية المغربية تبدع في مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة بشرم الشيخ

منذ 16 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
الفيدرالية المغربية تبدع في مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة بشرم الشيخ

مهرجان الطهي

رحبت لجنة التحكيم في مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ، بجهود أعضاء الفيدرالية المغربية لفنون الطهي تحت قيادة الشيف كمال رحال، بعد الابتكارات التي قدمها فريق العمل المشارك في المسابقة الخاصة بالمهرجان حيث قدم الفريق عدد من الأطباق المغربية المميزة منها في باستيلة بالحمام في مسابقة المقبلات ولحم فيليه في مسابقة الطبق الرئيسي وفي مسابقة الحلويات طبق الجوهرة بالإضافة إلى الابتكار في مسابقة النحت والرسم.

يذكر أن الفيدرالية المغربية شاركت في المهرجان بفريق يمثل الفيدرالية تحت قيادة الشيف الحسيني الهواري، وسفيرة الفيدرالية في مصر الشيف سعاد بوعمري، ويضم كل من الشيف خالد زهير والشيف طارق باروس والشيف هشام الهمداني والشيف يوسف زروال والشيف عبدالصمد فرحات.

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