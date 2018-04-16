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الوطن

وصول الوفود المشاركة في مهرجان "جولدن شيف" الدولي للطهاة إلى شرم الشيخ

منذ 53 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وصول الوفود المشاركة في مهرجان "جولدن شيف" الدولي للطهاة إلى شرم الشيخ

صورة ارشيفية

وصل أول الوفود الجزائرية المشاركة في مهرجان "جولدن شيف" الدولي للطهاة إلى مدينة شرم الشيخ، والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته اليوم الإثنين ويستمر حتى يوم 20 أبريل الجاري، بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية.

وتم الترحيب بالوفود المشاركة في المهرجان والتي تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة من خلال سياحة المهرجانات وتوجه رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأكد حسام آدم مدير عام المهرجان، أن المهرجان يهدف إلى تبادل الخبرات بين الطهاة وفتح أسواق خارجية وتنشيط السياحة المصرية وجذب مزيد من السياح إلى مدينة شرم الشيخ تحقيقًا لهدف الدولة والقيادة السياسة في إبراز دور القطاع الخاص في المساهمة في التنمية على جميع القطاعات.

ويحظى المؤتمر بدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف والمنشآت الفندقية.

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