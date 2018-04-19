محمد منير يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

غادر الكينج محمد منير مستشفى دار الفؤاد، عصر اليوم، بعدما قضى بها عدت أيام، حيث أجرى عملية بسيطة في الحالب، وأكد محمود منير أن الكينج يتمتع حاليًا بصحة جيدة ولا صحة للشائعات التي ترددت مؤخرًا وسيعاود لمزاولة نشاطه الفني حيث يعمل على الإعداد لألبومه الجديد ويقدم أول حفل له في عيد الفطر المبارك.

وكان منير أحيا قبل ثلاثة أسابيع حفلاً غنائيًا كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية حضرها أكثر من 60 ألف من عشاق أغانيه، وعقب فترة النقاهة التي تمتد لأكثر من شهر سيقوم منير باحياء عدد من الحفلات في مصر والدول العربية سيكون أولها حفل ضخم في عيد الفطر المبارك.