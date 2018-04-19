تسجيل الدخول

الوطن

محمد منير يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

منذ 28 دقيقة
كتب: ياسمين محمود
محمد منير يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

محمد منير

غادر الكينج محمد منير مستشفى دار الفؤاد، عصر اليوم، بعدما قضى بها عدت أيام، حيث أجرى عملية بسيطة في الحالب، وأكد محمود منير أن الكينج يتمتع حاليًا بصحة جيدة ولا صحة للشائعات التي ترددت مؤخرًا وسيعاود لمزاولة نشاطه الفني حيث يعمل على الإعداد لألبومه الجديد ويقدم أول حفل له في عيد الفطر المبارك.

وكان منير أحيا قبل ثلاثة أسابيع حفلاً غنائيًا كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية حضرها أكثر من 60 ألف من عشاق أغانيه، وعقب فترة النقاهة التي تمتد لأكثر من شهر سيقوم منير باحياء عدد من الحفلات في مصر والدول العربية سيكون أولها حفل ضخم في عيد الفطر المبارك.

 

 

أخبار متعلقة

3 مرات أقلق محمد منير جمهوره بسبب مرضه: "ولسه بيجري ويعافر"

3 مرات أقلق محمد منير جمهوره بسبب مرضه: "ولسه بيجري ويعافر"
إلهام شاهين لـ"الوطن": محمد منير سيغادر المستشفى خلال أيام

إلهام شاهين لـ"الوطن": محمد منير سيغادر المستشفى خلال أيام
محمد منير لـ"الوطن": أحظى برعاية طبية فائقة.."وربنا يخلي جمهوري"

محمد منير لـ"الوطن": أحظى برعاية طبية فائقة.."وربنا يخلي جمهوري"
الدمرداش يطمئن محبي محمد منير: "صحته اتحسنت وبقى زي الفل"

الدمرداش يطمئن محبي محمد منير: "صحته اتحسنت وبقى زي الفل"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل