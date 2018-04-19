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الوطن

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

منذ 14 دقيقة
كتب: حسن صالح
السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

جانب من الحريق

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بشبرا الخيمة، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد محال الكاوتش بحي شرق شبرا الخيمة، بجوار محطة بنزين حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، حيث تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بنشوب حريق في محل كاوتش مجاور لمحطة بنزين.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء خالد اللبان مدير الحماية المدنية ومصطفيىبيومي رئيس حي شرق شبرا الخيمة وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة وتبين أن الحريق شب بأحد محال الكاوتش بجوار محطة بنزين حيث تم الدفع بـ4 سيارات والسيطرة على الحريق.

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