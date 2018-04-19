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الوطن

شركة عالمية تبحث تحويل أبحاث جامعة المنصورة لمنتجات يتم تسويقها

منذ 37 دقيقة
كتب: صالح رمضان
شركة عالمية تبحث تحويل أبحاث جامعة المنصورة لمنتجات يتم تسويقها

الاجتماع مع شركة إيبكس العالمية بالمنصورة

عقد الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، اجتماع مع علي عبد الحميد راجح رئيس مجلس إدارة شركة أيبكس العالمية للتجارة لبحث توقيع اتفاق لتحويل أبحاث بالجامعة لمنتجات يتم تسويقها تجاريا، بحضور كلا من  الدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة  لشؤون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة، والدكتور يحيي اللازق أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة نفين عبد الخالق أستاذ مساعد أمراض الأسماك ورعايتها  بكلية الطب البيطري.

وأكدت الجامعة في بيانها أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الجامعة لتسويق الأبحاث التطبيقية والتي تعالج مشكلات مجتمعية وتحويلها إلي منتجات بأيدي المستهلكين فقد جذبت نتائج أبحاث اثنين أبناء من جامعة المنصورة في مجال الميكروبيولوجي كما تسعى إلى ربط الجامعة بالصناعة مستعينة في ذلك بأبحاث علمائها ذات الجانب التطبيقي.

وذكرت الجامعة أنه تم الاتفاق علي أن تقوم الشركة بموجب برتوكول التعاون  مع الدكتور يحيي اللازق، لإنتاج البلاستك الحيوي والقابل للتحلل ذاتيا على مستوى تجاري، وكذلك التعاون مع الدكتورة نفين كامل محمد عبد الخالق لتقوم إجراء ما يتطلب من تجارب عن بعض أنواع البكتريا الممرضة للأسماك خلال فترة التعاون والتي تتسبب في خسائر جمة لمشاريع الاستزراع السمكي والتي أولتها الدولة اهتماما خاصا.

وأوصى الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة، بسرعة البدء لمثل هذه المشروعات البحثية التطبيقية وسرعة تجهيز فريق عمل بحثي مع وضع خطة زمنية للبدء في التنفيذ.

ووعد القناوي بتقديم كافة المساعدات وتذليل جميع العقبات للبدء الفوري في العمل للوقوف على المسببات المرضية لأسباب النفوق العالي والمتكرر للبلطي النيلي بالمزارع السمكية بمصر وغير معروف الأسباب حتى الآن مع بحث سبل الحلول وخاصة أن البلطي يشتهر بسمعة عالمية عن قدرته على مقاومة الأمراض، لذا وجب بذل المزيد من الجهد لحماية هذا السمك والبحث عن حلول طويلة الأمد لمواجهة هذا الوباء.

 

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