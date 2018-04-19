تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"

منذ 10 دقيقة
كتب: هدى رشوان
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"

كرمت جريدة الوطن، اليوم، 5 محررين حصلوا على عدد من الجوائز المهمة خلال الفترة السابقة، من بينها "جائزة الصحافة العربية" والتي حصدت فيها الصحيفة 3 جوائز، لكل من المحررين "محمد رياض، محمد الليثي، وجهاد عباس"، وجائزة "معهد جوته" للزميلتين "نادية الدكروري، ورحاب لؤي".

وحرصت الجريدة على تكريم كل من "هانز كريستيان كورسلهم نيلسن" مدير المعهد الدنماركي، ونهى النحاس مدير إدارة الاتصال والإعلام، ومدير النادي الإعلامي، والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز؛ باعتبارهم الشريك الأول لـ"الوطن" في التدريبات الصحفية لمحرريها.

وأعرب عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة "الوطن"، عن سعادته الشديدة لترشح الجريدة للحصول على 7 جوائز، تعتبر "الأهم في الوطن العربي"، لافتا إلى أن الفوز بـ3 جوائز منها؛ هو مكسب غير طبيعي لها.

وأشار إلى أن هذا التفوق يرجع لاهتمام الجريدة بالتدريب بشكل كبير، مشيدا بالتعاون مع المعهد الدنماركي والجدية الكاملة في هذا الشأن؛ باعتباره أحد الجهات التي تعرف المعنى الحقيقي له. ولفت "الجبالي" إلى أنه يتابع النتائج اليومية في الجريدة المطبوعة.

ومن جانبه، عبر محمود مسلم، رئيس تحرير "الوطن"، عن فخره بأن تكون "الوطن" في صدارة الصحف العربية، بحصولها على نصيب الأسد من الجوائز، مشيرا إلى أنه يأتي انعكاسا للتدريب الذي يعتبر جزءا من استراتيجية الجريدة.

وقال إنه خلال العام 2017، كانت هناك 879 فرصة تدريب بمعدل 3 فرص لكل محرر، وفي المقابل حصلت الجريدة على 23 جائزة.

وأشار إلى أن النادي الإعلامي للمعهد الدنماركي، يعتبر أبرز الشركاء المهتمين بالمهنة وتطويرها.

وأوضح رئيس التحرير أن هذه الجوائز تلقي مسؤولية أكبر علينا، مشددا على أن الوصول للنجاح "صعب" ولكن الأصعب هو المحافظة عليه.

فيما أعرب هانز كريستيان، مدير المعهد الدنماركي، عن سعادته بأن تكون الجوائز نتاجا للشراكة التدريبية بين النادي الإعلامي و"الوطن"، مشيرا إلى أن هذا النجاح يرجع الفضل فيه لفريق عمل النادي وعلى رأسه نهى النحاس وياسر عبد العزيز.

وأكد أن التعاون بين الجريدة والنادي مستمر، وخاصة في صفحة "مسار" الشهرية التي يقدمها المعهد مع الجريدة، وتساعد على بث معارف مهنية للوسط الصحفي المصري.

وقالت نهى النحاس، مدير النادي الإعلامي، إنها فخورة بجوائز "الوطن" والشعور أن الشراكة الإعلامية، ساهمت في أن تكون الجريدة هي الأفضل، مؤكدة أن فريق العمل بالنادي، بقوته، هو ما حقق التميز.

أما ياسر عبد العزيز، الخبير الاعلامي، فأشار إلى تكريس رئيسي مجلس إدارة وتحرير "الوطن" المثال لأهمية التخطيط العلمي للنجاح، وربط العمل المؤسسي بالقيم المهنية، كما أن المعهد الدنماركي لا يستثمر وقته ومجهوده، إلا بقياس العائد؛ لتنمية الأداء الصحفي في مصر.

وأكد أن جريدة "الوطن" في موضع إلهام الآن، وتستطيع أن تكون في القيادة؛ إذا عززت الاستقلالية، مشيرا إلى أن هذا ما يجعله دائما يسعى لأن يكون جنديا من جنودها.

بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"
بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"

أخبار متعلقة

الليثي يكشف تفاصيل حصوله على جائزة الصحافة العربية وملامح عن بسطاويسي

الليثي يكشف تفاصيل حصوله على جائزة الصحافة العربية وملامح عن بسطاويسي
جهاد عباس تكشف تفاصيل حصولها على جائزة الصحافة العربية

جهاد عباس تكشف تفاصيل حصولها على جائزة الصحافة العربية
«بن راشد» يلتقط صورة تذكارية مع الفائزين بـ«جائزة الصحافة العربية»

«بن راشد» يلتقط صورة تذكارية مع الفائزين بـ«جائزة الصحافة العربية»
تكريم اسم إبراهيم نافع في حفل «جائزة الصحافة العربية» بدبي

تكريم اسم إبراهيم نافع في حفل «جائزة الصحافة العربية» بدبي
تمديد موعد المشاركة في جائزة الصحافة العربية إلى 2 يناير المقبل

تمديد موعد المشاركة في جائزة الصحافة العربية إلى 2 يناير المقبل
جائزة الصحافة العربية تفتح باب الترشح لدورتها الخامسة عشر

جائزة الصحافة العربية تفتح باب الترشح لدورتها الخامسة عشر

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

بالفيديو| "يوتيوب" يعيد رجل لعائلته بعد اختفاء 40 عاما

بالفيديو| "يوتيوب" يعيد رجل لعائلته بعد اختفاء 40 عاما

روسيا تكشف تسجيلا لطفل سوري تقول إنه شاهد على فبركة هجوم دوما

روسيا تكشف تسجيلا لطفل سوري تقول إنه شاهد على فبركة هجوم دوما

الشرطة الهندية تلقي القبض على 18 من الروهينجا لدخولهم البلاد

الشرطة الهندية تلقي القبض على 18 من الروهينجا لدخولهم البلاد

خالد الجندي: الأنبياء فقط المختصين بتفسير الأحلام و"الباقي فهلوة"

خالد الجندي: الأنبياء فقط المختصين بتفسير الأحلام و"الباقي فهلوة"

روسيا تطالب مبعوث أمريكا بتحمل مسؤولايته إزاء القضية الأوكرانية

روسيا تطالب مبعوث أمريكا بتحمل مسؤولايته إزاء القضية الأوكرانية

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل