فيديو| أول برومو تشويقي لمسلسل زينة "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

نشرت النجمة زينة، أول برومو تشويقى لمسلسها الجديد "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، والتي ظهرت فيه بشكل غامض، يحمل المزيد من الإثارة حول الشخصية التى تجسدها فيه، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك بجانب "زينة" في المسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، كل من "نسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضى، وأحمد فؤاد سليم، عايدة رياض، وضيف الشرف حازم سمير"، والعمل من تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى، وإخراج زياد الوشاحي.

ويعد هذا العمل، هو الثانى الذى يجمع زينة مع المنتج أمير شوقى، بعد مسلسل "ليالى" عام 2009، والذى حقق نجاحًا كبيرًا فى الدراما، وكان أول بطولة مطلقة للنجمة زينة من جيلها بأكمله.