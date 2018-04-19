إقبال على الأفلام في نهاية اليوم الأول من "الإسكندرية للفيلم القصير"

عرضت 3 أفلام فى نهاية اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي شهد حضور عدد من السينمائيين منهم الناقد الهندي premendra mazumder.

وتفاعل الحضور مع فيلم "رحلة البحث عن أبوالعربي" للمخرج أكرم البزاوي من مصر، ىوتدور أحداثه عن أحد أهم الشخصيات الأسطورية أو الحقيقية الخارقة في تاريخ مصر وبالأخص محافظة بورسعيد التي ولدت فيها هذة الشخصية وشهدت جميع إنجازاته وبطولاته التي تتنوع ما بين بطولات وطنية وكوميدية على حسب سرد شخصيات الفيلم.

كما عرض فيلم "عاهادتك" من تأليف وإخراج محمد يرقي من الجزائر، وهو من تمثيل فريد اوكالة وحيدة بونيط رابح بلعباس، وتدور أحداثه عبر المسالك الوعرة المؤدية الى أماكن شبابه.

وعرضت أفلام "أجرس" للمخرجة مى مصطفى، فاترينا للمخرجة ماريان محمد، وفيلم التحريك لا أسمع لا أرى لا أتكلم من إخراج مصطفى جاد ضمن مسابقة أفلام الطلبة.