العلاقات المصرية اليونانية القبرصية في "جسور"

يناقش برنامج "جسور" على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، العلاقات المصرية اليونانية القبرصية.

كما يلقي البرنامج الضوء على العيد القومي لليونان، وتاريخ العلاقات المصرية اليونانية التي تعود إلى إنشاء الإسكندرية عام 300 ق. م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا أن 2018 هو عام الصداقة اليونانية المصرية.

وتستضيف الحلقة كل من السفير القبرصي بالقاهرة خاريس مورتيسيس ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة واليد خريستوس كافاليس ومدير المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة الفيوم الدكتور أحمد أمين والمستثمر اليوناني توني كوستا.

يذكر أن برنامج "جسور" من إعداد وتقديم دكتورة تغريد عرفة وإخراج محمد عبد المنصف.