كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

"خطة بناء الإنسان المصري" هو الاسم الذي أطلقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على النظام التعليمي الجديد، الذي تهدف للانتقال إليه خطة التطوير الشاملة للتعليم، وسيبدأ فعليًا تنفيذه أول سبتمبر 2018، وسيستغرق تطبيق النظام وفقا لوزير التعليم 14 عاما، حيث سيبدأ من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أكد أنه بالفعل تم تأهيل 17 ألف معلم داخل الفصول، وليس بأكاديمية المعلم، موضحا أنه تم تدريبهم على كيفية التعامل مع المناهج الجديدة وقيادة وتوجيه الطلبة وفقا للنظام الجديد.

وأضاف بركات لـ"الوطن" أن المدارس تعتبر مهيأة بشكل كبير للنظام الجديد، ولن تؤثر مشكلة التكدس على تطبيقه لأن الطلبة سيتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة تعمل معا، مؤكدا أن البنية التحتية ستكون جاهزة على بداية الدراسة، حيث سيتم تسليم أجهزة "التابلت" للطلبة والمعلمين، وتوصيل شبكة الـ "4G" لجميع المدارس عن طريق وزارة الاتصالات.

مصر في حاجة إلى إعادة صياغة فلسفة وأهداف التعليم، حسبما أكد الدكتور كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، موضحا أن نظام التعليم الجديد يجب أن تكون أهدافه إعداد التلاميذ لقيم المواطنة والانتماء، والقدرة على التعامل الإيجابي مع الثقافة بمفهومها العصري، ودعم التفكير العلمي والمهنية.

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات لـ"الوطن"، أن تأهيل المعلمين للتعامل مع هذه القيم داخل النظام الجديد، يأتي بتدريبهم عليها ورفع مرتباتهم، حتى يصبح المعلم متفرغا ومهنيا، موضحا أنه يجب وضع المواد التعليمية التي تؤكد هذه القيم مع نظام تقييم سنوي مرن.

وأضاف مغيث أن النظام التعليمي الجديد الذي سيتم تطبيقه من العام المقبل، وفقا لتصريحات الوزير، ليس جادا من وجهة نظره، لأنه لم يتم تأهيل المعلمين له، مؤكدا عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسبة المدرسين القادرين على التعامل مع "التابلت"، أو عدد المدارس المؤهلة لتوصيل شبكات الـ"4G"، موضحا أن أي تأهيل يجب أن يبدأ بعمل استبيانات حقيقية عن عدد المعلمين والمدارس غير المؤهلين للنظام، وهو ما لم يحدث حسب قوله.