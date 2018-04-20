تسجيل الدخول

الوطن

كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

منذ 13 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

وزير التربية والتعليم

"خطة بناء الإنسان المصري" هو الاسم الذي أطلقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على النظام التعليمي الجديد، الذي تهدف للانتقال إليه خطة التطوير الشاملة للتعليم، وسيبدأ فعليًا تنفيذه أول سبتمبر 2018، وسيستغرق تطبيق النظام وفقا لوزير التعليم 14 عاما، حيث سيبدأ من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أكد أنه بالفعل تم تأهيل 17 ألف معلم داخل الفصول، وليس بأكاديمية المعلم، موضحا أنه تم تدريبهم على كيفية التعامل مع المناهج الجديدة وقيادة وتوجيه الطلبة وفقا للنظام الجديد.

وأضاف بركات لـ"الوطن" أن المدارس تعتبر مهيأة بشكل كبير للنظام الجديد، ولن تؤثر مشكلة التكدس على تطبيقه لأن الطلبة سيتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة تعمل معا، مؤكدا أن البنية التحتية ستكون جاهزة على بداية الدراسة، حيث سيتم تسليم أجهزة "التابلت" للطلبة والمعلمين، وتوصيل شبكة الـ "4G" لجميع المدارس عن طريق وزارة الاتصالات.

مصر في حاجة إلى إعادة صياغة فلسفة وأهداف التعليم، حسبما أكد الدكتور كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، موضحا أن نظام التعليم الجديد يجب أن تكون أهدافه إعداد التلاميذ لقيم المواطنة والانتماء، والقدرة على التعامل الإيجابي مع الثقافة بمفهومها العصري، ودعم التفكير العلمي والمهنية.

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات لـ"الوطن"، أن تأهيل المعلمين للتعامل مع هذه القيم داخل النظام الجديد، يأتي بتدريبهم عليها ورفع مرتباتهم، حتى يصبح المعلم متفرغا ومهنيا، موضحا أنه يجب وضع المواد التعليمية التي تؤكد هذه القيم مع نظام تقييم سنوي مرن.

وأضاف مغيث أن النظام التعليمي الجديد الذي سيتم تطبيقه من العام المقبل، وفقا لتصريحات الوزير، ليس جادا من وجهة نظره، لأنه لم يتم تأهيل المعلمين له، مؤكدا عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسبة المدرسين القادرين على التعامل مع "التابلت"، أو عدد المدارس المؤهلة لتوصيل شبكات الـ"4G"، موضحا أن أي تأهيل يجب أن يبدأ بعمل استبيانات حقيقية عن عدد المعلمين والمدارس غير المؤهلين للنظام، وهو ما لم يحدث حسب قوله.

أخبار متعلقة

"التعليم": توقيع 7 عقود شراكة لدعم نظام التعليم الجديد

"التعليم": توقيع 7 عقود شراكة لدعم نظام التعليم الجديد
شوقي عن نظام التعليم الجديد: "هندي الطالب الامتحان وهو داخل اللجنة"

شوقي عن نظام التعليم الجديد: "هندي الطالب الامتحان وهو داخل اللجنة"
أحمد موسى عن نظام التعليم الجديد: "هنبطل نجيب الأضواء وسلاح التلميذ"

أحمد موسى عن نظام التعليم الجديد: "هنبطل نجيب الأضواء وسلاح التلميذ"
برلماني: نظام التعليم الجديد يقضي على كابوس امتحانات الثانوية العامة

برلماني: نظام التعليم الجديد يقضي على كابوس امتحانات الثانوية العامة
طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات

طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات
طارق شوقي: التابلت في نظام التعليم الجديد يوفر ثراء معلوماتيا للطلاب

طارق شوقي: التابلت في نظام التعليم الجديد يوفر ثراء معلوماتيا للطلاب
شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد بداية من العام الدراسي المقبل

شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد بداية من العام الدراسي المقبل
شوقى: أنهينا 80% من نظام التعليم الأساسي ومشروع الطفولة المبكرة الجديد

شوقى: أنهينا 80% من نظام التعليم الأساسي ومشروع الطفولة المبكرة الجديد
"التعليم": إعفاء الأهالي من عبء الدروس هدف نظام الثانوية الجديد

"التعليم": إعفاء الأهالي من عبء الدروس هدف نظام الثانوية الجديد
"التعليم" تنفي ما نشر عن نظام الثانوية العامة الجديد

"التعليم" تنفي ما نشر عن نظام الثانوية العامة الجديد

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

بعد منع عرض "آخر أيام الأرض".. سعيد منسي: "هل نحيا آخر أيام المسرح؟"

بعد منع عرض "آخر أيام الأرض".. سعيد منسي: "هل نحيا آخر أيام المسرح؟"

نجاة عامل حاول الانتحار بسبب مروره بضائقة في الإسكندرية

نجاة عامل حاول الانتحار بسبب مروره بضائقة في الإسكندرية

طالب يشنق نفسة لانفصال والديه بالإسكندرية

طالب يشنق نفسة لانفصال والديه بالإسكندرية

"أغادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة" يكرم تامر كرم

"أغادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة" يكرم تامر كرم

اختيارات الوطن

بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

"ترقص باللحية وتدافع عن المثليين".. قصة المصرية المهاجرة شروق العطار

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

الأكثر قراءة

عاجل