حمدي الفخراني يرثي ابنه: "كنت أتمنى ربي ياخد من عمري ويديك"

حصلت جريدة "الوطن"، على رثاء البرلماني السابق حمدي الفخراني لنجلة الذي وافته المنية عقب انتحاره تنفيذًا لتعليمات لعبة "الحوت الأزرق" الإلكترونية، والتي تسببت بجدل شاسع في كافة بلدان العالم.

وقال الفخراني في رسالة الرثاء:

"خالد ابني نور عيني، إنت فين، خالد حبيبي إنت فين، بدور عليك بين كل الوجوه، بدور عليك ليه مش لاقيك، فاكر يابني يا ضناي لما قولت لك إنت نور عيني ودعيت ربنا يخليك يا ابني وأربيك، كنت أتمنى ربي ياخد من عمري ويديك، أنا فضلت ورحت إنت يا خالد".

"ابني نور عيني إنت فين واحشني إزاي يا بني أجيلك، منعوني حتى أودعك أو حتى أحضر جنازتك، فاكر يابني لما قولت لي عمري يا بابا ما هسيبك إنت فين، وإزاي إجيلك في غربتي دورت في كل الوشوش على ابني ضناي ما لقيتوش، حبيبي يا بني فاكر ابتسامتك محفورة في قلبي مالمحك".

"إنت يابني أغلى من حياتي أغلى من نور عيني، ياللي مسكتوا ابني وقتلوه مش كنتوا تسيبوه كان نفسي أنا وأمه نربيه، قتلتوا ابني طفيتوا نور عيني، خالد هو نور عيني إللي بشوف بيها ابني هو حلاوة الدنيا وفين ألاقيها، مين يحقق لي أنا وأمه أحالمنا مين يحمينا من إللي ظلمنا ابني ضنايا وأقولها لمين بعدك أصلها ما تنفعش لغيرك هي ليك وحدك".

"ابني حبيبي أنا بحبك معلش يابني أنا اللي قتلتك، ابني حبيبي وامتى هشوفك تاني نفسي أخدك في أحضاني وماما إزاي هتقدر تنساك الله يعينها على الفراق، هي شافت موتك بعنيها ربنا وحده على بعدك يقويها هي يا حبيبي ما نسيتش أصلها يابني ما تقدرش ومن يقدر ينساك، أنت يا خالد ما تتنسيش إزاي بعدك هنقدر نعيش، وأحمد يا خالد بيحبك وأنا عارف إنه غالي قوي على قلبك إدعيله ربنا يرعاه، ويصبره كتير على بعدك، وياسمين قلبها اتفطر عليك في البيت دايما تناديك زورها في منامها، خفف دموعها، طيب أوجاعها، طمنها عليك ياسمين يا خالد دي مالك أبدا مش ممكن تنساك وعبير يا حبيبي بتصليلك وبتدعيلك ربنا ياخد من حسناتها ويديلك كل الناس صلوا عشانك وبيدعولك وتسع عمرات عملولك في الكعبة، ربنا يقبل دعاءهم وماليكة الرحمن تدعي معاهم يارب الفردوس تبقى مكانك إن شاء الله، يا ضنايا يابني تكون من طيور جنة ربي ترفرف علينا بجناحك وتشفع لي أنا وأمك وندخل الجنة عشانك ابني خالد مع السالمة بس نفسي أطلب منك إنك تجيلنا أنا وماما بأحالمنا تخفف أوجاعنا، تواسينا، تمسح دمع عينينا، نتطمن عليك".

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