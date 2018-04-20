أحد الناجين من "الحوت الأزرق": "شوفت وشوش سودة في المرايات والموبيل"

كشف "محمد" أحد الناجين من الموت في لعبة الحوت الأزرق، تفاصيل كارثية كادت أن تودي بحياته، موضحًا أنه لا يذكر جميع الأوامر التي طلبها منه "أدمن" اللعبة، ولكنه رسم الحوت الأزرق على يده حتى تخطى للمستوى الـ35.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى" الفضائية، أنه كان يرى أشياءً غريبة عقب قراره بالتوقف عن اللعبة وعدم تنفيذ الأوامر، مستطردًا: "كنت بشوف أشكال غريبة ووشوش سوده في المرايات وفي الموبايل".

وأشار إلى أنه يعمل فرد أمن بشركة بترو كمياويات وتم طرده من عمله بسبب كثرة الغيابات التي كانت بسبب تلك اللعبة، مؤكدًا أنه أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب ممارسة اللعبة، وتوقف عن الكلام لفترة من الزمن.