تسجيل الدخول

الوطن

أحد الناجين من "الحوت الأزرق": "شوفت وشوش سودة في المرايات والموبيل"

اليوم AM 03:14
كتب: محمود البدوي
أحد الناجين من "الحوت الأزرق": "شوفت وشوش سودة في المرايات والموبيل"

لعبة الحوت الازرق

كشف "محمد" أحد الناجين من الموت في لعبة الحوت الأزرق، تفاصيل كارثية كادت أن تودي بحياته، موضحًا أنه لا يذكر جميع الأوامر التي طلبها منه "أدمن" اللعبة، ولكنه رسم الحوت الأزرق على يده حتى تخطى للمستوى الـ35.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى" الفضائية، أنه كان يرى أشياءً غريبة عقب قراره بالتوقف عن اللعبة وعدم تنفيذ الأوامر، مستطردًا: "كنت بشوف أشكال غريبة ووشوش سوده في المرايات وفي الموبايل".

وأشار إلى أنه يعمل فرد أمن بشركة بترو كمياويات وتم طرده من عمله بسبب كثرة الغيابات التي كانت بسبب تلك اللعبة، مؤكدًا أنه أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب ممارسة اللعبة، وتوقف عن الكلام لفترة من الزمن.

أخبار متعلقة

أسامة كمال: طفل البحيرة مات بسبب عقاقير الغلال وليس "الحوت الأزرق"

أسامة كمال: طفل البحيرة مات بسبب عقاقير الغلال وليس "الحوت الأزرق"
 رغم الحملات المناهضة...لماذا يرتفع عدد ضحايا "الحوت الأزرق"؟

 رغم الحملات المناهضة...لماذا يرتفع عدد ضحايا "الحوت الأزرق"؟
كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون
طبيب بمستشفى إيتاي البارود: "الحوت الأزرق" قتلت الطفل خالد

طبيب بمستشفى إيتاي البارود: "الحوت الأزرق" قتلت الطفل خالد
بالصور| طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

بالصور| طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"
النيابة تأمر بتشريح جثة طالب انتحر تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق"

النيابة تأمر بتشريح جثة طالب انتحر تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

كيف يتم تأهيل المعلمين والمدارس للنظام التعليمي الجديد؟

بعد منع عرض "آخر أيام الأرض".. سعيد منسي: "هل نحيا آخر أيام المسرح؟"

بعد منع عرض "آخر أيام الأرض".. سعيد منسي: "هل نحيا آخر أيام المسرح؟"

نجاة عامل حاول الانتحار بسبب مروره بضائقة في الإسكندرية

نجاة عامل حاول الانتحار بسبب مروره بضائقة في الإسكندرية

طالب يشنق نفسة لانفصال والديه بالإسكندرية

طالب يشنق نفسة لانفصال والديه بالإسكندرية

"أغادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة" يكرم تامر كرم

"أغادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة" يكرم تامر كرم

اختيارات الوطن

بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

"ترقص باللحية وتدافع عن المثليين".. قصة المصرية المهاجرة شروق العطار

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

الأكثر قراءة

عاجل