طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة إيتاي البارود، تحت إشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب البحيرة، في قضية انتحار طالب تنفيذا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق"، أن الطالب خالد قال، قبل وفاته، داخل معهد السموم، إنه أقدم على الانتحار تنفيذًا لأوامر اللعبة، وأنهم هددوه.

وتلقت نيابة إيتاي البارود برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، مدير النيابة، إخطارا بانتحار طالب بالصف السادس الإبتدائي، تنفيذًا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق"، وأمرت النيابة بتشريح جثته لبيان أسباب وكيفية الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن الطفل تناول حبوب "حفظ الغلال" ونتج عنها إصابته بتسمم، ثم فارق الحياة داخل معهد السموم في أثناء محاولة إسعافه.