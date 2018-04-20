تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| مواطن يكتشف تعيينه بوزارة الصحة منذ 14 عاما

منذ 53 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مواطن يكتشف تعيينه بوزارة الصحة منذ 14 عاما

الإعلامي جابر القرموطي

قال نور الدين مُصطفى، مواطن، إنه فوجئ بتعيينه منذ 14 عامًا بوزارة الصحة، بعدما قدم على طلب لـ"تكافل وكرامة"، للحصول على معاش.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم تعيينه في مستشفى الخانكة المركزي، بمحافظة القليوبية، وأنه تم صرف مرتبه منذ 14 عامًا دون علمه.

وتابع أنه عندما ذهب إلى مستشفى الخانكة أنكروا تعيينه، وطلبوا منه الذهاب إلى المستشفى النفسي، وعندما ذهب إلى المستشفى النفسي أعادته الإدارة إلى الخانكة مرة أخرى، وقال له مدير المستشفى: "إمشي عشان أنت دخلت عش الدبابير". 

 

أخبار متعلقة

جابر القرموطي: عمرو دياب من أهم أدوات القوة الناعمة عربيًا وإقليميًا

جابر القرموطي: عمرو دياب من أهم أدوات القوة الناعمة عربيًا وإقليميًا
بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"

بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"
جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف

جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف
بصندوقين.. جابر القرموطي يجري محاكاة للانتخابات الرئاسية

بصندوقين.. جابر القرموطي يجري محاكاة للانتخابات الرئاسية
جابر القرموطي: "الضباط بيستشهدوا في سيناء وإحنا بنتخانق على السعيد"

جابر القرموطي: "الضباط بيستشهدوا في سيناء وإحنا بنتخانق على السعيد"
بالصور| جابر القرموطي يظهر على الهواء بالشموع والورود تخليدا للشهداء

بالصور| جابر القرموطي يظهر على الهواء بالشموع والورود تخليدا للشهداء

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

سلامة يعلق على اقتراح مكرم محمد بتقديم استقالته للسيسي: "رأيه الشخصي"

سلامة يعلق على اقتراح مكرم محمد بتقديم استقالته للسيسي: "رأيه الشخصي"

متحدث "الوزراء": عازمون على المضي قدما في ملف التنمية المستدامة

متحدث "الوزراء": عازمون على المضي قدما في ملف التنمية المستدامة

محافظ أسيوط يأمر بفتح تحقيق في حادث انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز

محافظ أسيوط يأمر بفتح تحقيق في حادث انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز

بالفيديو| مواطن يكتشف تعيينه بوزارة الصحة منذ 14 عاما

بالفيديو| مواطن يكتشف تعيينه بوزارة الصحة منذ 14 عاما

القرموطي منفعلا على إحدى مُعدات برنامجه: "بطلي سرسعة صوتك بيخرم ودني"

القرموطي منفعلا على إحدى مُعدات برنامجه: "بطلي سرسعة صوتك بيخرم ودني"

اختيارات الوطن

بالصور| "الوطن" تكرم 5 صحفيين فازوا بجوائز "الصحافة العربية" و"جوته"

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

"ترقص باللحية وتدافع عن المثليين".. قصة المصرية المهاجرة شروق العطار

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

الأكثر قراءة

عاجل