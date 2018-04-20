بالفيديو| مواطن يكتشف تعيينه بوزارة الصحة منذ 14 عاما

قال نور الدين مُصطفى، مواطن، إنه فوجئ بتعيينه منذ 14 عامًا بوزارة الصحة، بعدما قدم على طلب لـ"تكافل وكرامة"، للحصول على معاش.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم تعيينه في مستشفى الخانكة المركزي، بمحافظة القليوبية، وأنه تم صرف مرتبه منذ 14 عامًا دون علمه.

وتابع أنه عندما ذهب إلى مستشفى الخانكة أنكروا تعيينه، وطلبوا منه الذهاب إلى المستشفى النفسي، وعندما ذهب إلى المستشفى النفسي أعادته الإدارة إلى الخانكة مرة أخرى، وقال له مدير المستشفى: "إمشي عشان أنت دخلت عش الدبابير".