"صحة السويس" تطور سكن الأطباء.. والتسليم خلال أسبوع

كلفت الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالسويس، القسم الهندسي برئاسة طارق عقل بإعادة أعمال الصيانة للدور الخامس بالمستشفى العام حيث يخصص هذا الدور كسكن للأطباء، لتحويله إلى سكن يليق بالأطباء للإقامة فيه لمباشرة أعمالهم داخل المستشفى بمستوى لائق وتوفير سبل الإعاشة المناسبة لهم.

وأسندت المهمة لهم عن طريق صافيناز حمدان مدير الإدارة الهندسية بالمديرية وبالفعل وفي خلال 10 أيام تم الانتهاء من أكثر من 70% من العمل وسيتم تسليمها خلال أسبوع للدكتور يوسف خليفه مدير المستشفى لتسليمها للأطباء.

وأعرب الدكتور لبيب محمد كمال عن شكره لجميع القائمين على أعمال النجارة والسباكة والنقاشة والكهرباء وغيره من الأعمال على مجهودهم وسرعه الإنجاز والانتهاء من جميع المهمات من خلال الإمكانيات المتاحة دون تحميل المديرية المزيد من الأعباء المالية.