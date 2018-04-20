تسجيل الدخول

الوطن

ضبط تاجر استولى على حصص تموينية بنحو 267 ألف جنيه في سوهاج

اليوم AM 09:31
كتب: خالد الغويط
ضبط تاجر استولى على حصص تموينية بنحو 267 ألف جنيه في سوهاج

العميد محمد نصحي رئيس مباحث التموين

ضبطت حملة قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج، 32 قضية تموينية بينها ضبط تاجر تموين مقيم دائرة مركز سوهاج، استولى على مقررات بقيمة 267 ألفا و319 جنيها.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة لضباط مباحث التموين بالتنسيق مع أحمد حسين، وكيل وزارة التموين بسوهاج وأسفرت الحملة عن ضبط 32 قضية تموينية شملت ضبط "ا.ع.ا" (43 عاما - تاجر تموين - مقيم دائرة مركز سوهاج) لاستيلائه على مقررات تموينية دون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 267 ألفا و319 جنيها.

وتم ضبط قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص وزن، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، وتوقف عن إنتاج الخبز في أثناء مواعيد العمل الرسمية. حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

أخبار متعلقة

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية
"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص

"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص
مديرية أمن سوهاج تنفذ 321 قرار إزالة

مديرية أمن سوهاج تنفذ 321 قرار إزالة
"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

"رايتس ووتش" تدين طرد لاجئين سوريين من بلدات لبنانية

"رايتس ووتش" تدين طرد لاجئين سوريين من بلدات لبنانية

"الخارجية الروسية": بقاء الحدود السورية على حالها "غير مؤكد"

"الخارجية الروسية": بقاء الحدود السورية على حالها "غير مؤكد"

فرنسا تطرد إماما سلفيا معروفا بخطبه المتطرفة إلى الجزائر

فرنسا تطرد إماما سلفيا معروفا بخطبه المتطرفة إلى الجزائر

بث مباشر لصلاة الجمعة من العريش عبر التلفزيون المصري

بث مباشر لصلاة الجمعة من العريش عبر التلفزيون المصري

تكريم «الوطن» لجهودها فى خدمة المجتمع والتعليم

تكريم «الوطن» لجهودها فى خدمة المجتمع والتعليم

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل