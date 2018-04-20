ضبط تاجر استولى على حصص تموينية بنحو 267 ألف جنيه في سوهاج

ضبطت حملة قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج، 32 قضية تموينية بينها ضبط تاجر تموين مقيم دائرة مركز سوهاج، استولى على مقررات بقيمة 267 ألفا و319 جنيها.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة لضباط مباحث التموين بالتنسيق مع أحمد حسين، وكيل وزارة التموين بسوهاج وأسفرت الحملة عن ضبط 32 قضية تموينية شملت ضبط "ا.ع.ا" (43 عاما - تاجر تموين - مقيم دائرة مركز سوهاج) لاستيلائه على مقررات تموينية دون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 267 ألفا و319 جنيها.

وتم ضبط قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص وزن، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، وتوقف عن إنتاج الخبز في أثناء مواعيد العمل الرسمية. حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.