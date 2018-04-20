ضبط 35 قطعة سلاح بينها رشاش جرينوف في سوهاج

ضبطت حملة أمنية بسوهاج، حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزي المواد المخدرة بعدة قرى، 35 قطعة سلاح بينها رشاش جرينوف، وتم ضبط 50 شخصا صادر بحقهم أحكام جنائية.

وكانت مديرية أمن سوهاج، نفذت أمس حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام وبإشراف وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومساعد مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام منطقة وسط الصعيد، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقوات الأمن المركزي استهدفت أقسام ومراكز المديرية وأسفرت الجهود عن ضبط 5 بنادق آلية ورشاش جرينوف و14 بندقية خرطوش، ومسدس و14 فرد صناعة محلية، في مجال ضبط قضايا الآداب العامة.

وضبط 22 قضية "عدم حمل شهادة صحية، ومحال عام دون ترخيص، وتدخين داخل المواصلات، وعدم حمل رخصة بائع متجول"، كما تم تنفيذ 40 قرار إزالة بدائرة المديرية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 50 شخصا صادر بحقهم أحكام جنائية. واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة.