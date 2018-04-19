ضبط 47 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت البؤر المشتهرة بتجارة السلاح والمخدرات لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون بعددٍ من القرى بسوهاج وتم ضبط 47 قطعة سلاح، وشملت المضبوطات 10 بنادق آلية و16 بندقية خرطوش و21 فرد صناعة محلية.

شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، وبإشراف ميداني للواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء أحمد عبدالغفار، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء صلاح الشاهد، مساعد الوزير قطاع الأمن المركزي مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقوات الأمن المركزي.

وتمكنت الحملة من ضبط عامل بحيازته 200 جرام بانجو بدائرة مركز المراغة، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم أول سوهاج، وقسم طهطا بحيازتهم 13 قطعة حشيش، وتم تنفيذ 59 قرار إزالة "15 بدائرة مركز أخميم، و20 بدائرة مركز سوهاج، و13 بدائرة مركز دار السلام، و11 بدائرة مركز ساقلته"، وتم تنفيذ 5201 حكم.