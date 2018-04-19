تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 47 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

اليوم AM 08:21
كتب: خالد الغويط
ضبط 47 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

ارشيفية

نفذت الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت البؤر المشتهرة بتجارة السلاح والمخدرات لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون بعددٍ من القرى بسوهاج وتم ضبط 47 قطعة سلاح، وشملت المضبوطات 10 بنادق آلية و16 بندقية خرطوش و21 فرد صناعة محلية.

شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، وبإشراف ميداني للواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء أحمد عبدالغفار، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء صلاح الشاهد، مساعد الوزير قطاع الأمن المركزي مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقوات الأمن المركزي.

وتمكنت الحملة من ضبط عامل بحيازته 200 جرام بانجو بدائرة مركز المراغة، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم أول سوهاج، وقسم طهطا بحيازتهم 13 قطعة حشيش، وتم تنفيذ 59 قرار إزالة "15 بدائرة مركز أخميم، و20 بدائرة مركز سوهاج، و13 بدائرة مركز دار السلام، و11 بدائرة مركز ساقلته"، وتم تنفيذ 5201 حكم.

أخبار متعلقة

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية
"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص

"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص
مديرية أمن سوهاج تنفذ 321 قرار إزالة

مديرية أمن سوهاج تنفذ 321 قرار إزالة
"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

بوتو: حاضنة «حورس» المجهولة حتى الثمانينات

بوتو: حاضنة «حورس» المجهولة حتى الثمانينات

«ربع الخطابية» فندق التجار فى «فوه»

«ربع الخطابية» فندق التجار فى «فوه»

مصطفى البيلى عنز يكتب: أرض النماء والخير

مصطفى البيلى عنز يكتب: أرض النماء والخير

بوابتان فقط.. آخر بقايا أقدم مصنعين لـ«الطرابيش والكتان» فى مصر

بوابتان فقط.. آخر بقايا أقدم مصنعين لـ«الطرابيش والكتان» فى مصر

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

اختيارات الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الأكثر قراءة

عاجل