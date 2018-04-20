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الوطن

السيطرة على حريق نشب بمنزل وحوشين للماشية في سوهاج

منذ 52 دقيقة
كتب: خالد الغويط
السيطرة على حريق نشب بمنزل وحوشين للماشية في سوهاج

ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة علي حريق نشب في منزل وحوشي ماشية بقرية العوامية، بدائرة مركز ساقلته دون وقع إصابات، ونتج عن الواقعة نفوق 5 رؤوس ماشية.

وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة بنشوب حريق بمنزل ملك "ع.س.ع.ز – 30 عاما  حاصل على دبلوم"، وامتد الحريق لحوشين مجاورين، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

ورجحت المعاينة، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول، ونتج عن الواقعة نفوق 5 رؤوس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وأخطرت الإدارة البيطرية بجهينة لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 789 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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