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الوطن

إطلاق أسماء 6 من شهداء الوطن على مدارس وشوارع الجيزة

منذ 10 دقيقة
كتب: وائل فايز
إطلاق أسماء 6 من شهداء الوطن على مدارس وشوارع الجيزة

محافظ الجيزة

قرر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إطلاق أسماء 6 من شهداء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والشوارع بالمحافظة، تخليدا لذكراهم وتضحياتهم فداء للوطن.

وأطلق اسم الشهيد العقيد أ.ح أحمد محمود محمد أحمد على مدرسة الهرم الفنية التجارية بنات بحي العمرانية، وإطلاق اسم الجندي مجند شهيد أحمد رمضان محمد سالم على مدرسة أطفيح الثانوية الصناعية بنين بمركز ومدينة أطفيح، وإطلاق اسم الجندي مجند شهيد وحيد يحى جمال الدين على شارع حسن أبو ندا بمدينة الأمل إمبابة بحي شمال الجيزة، وإطلاق اسم الجندي مجند شهيد أحمد فارس محمد عبد الله على مدرسة منشأة فاضل الإعدادية بمركز ومدينة العياط، وإطلاق اسم الجندي مجند شهيد إبراهيم ناجي إبراهيم أبو زيد على مدرسة المنصورية للتعليم الأساسي بمركز ومدينة منشأة القناطر، وإطلاق اسم المجند شرطة شهيد عبد الحميد السيد عبد الحميد على مدرسة أم الابطال الابتدائية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وقال محافظ الجيزة، إن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع جاء وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يأتي عرفانا وتقديرا من المحافظة لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

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