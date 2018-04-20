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الوطن

ضبط متهمين هاربين مطلوبين في قضيتي قتل ومشاجرة بالفيوم

منذ 37 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط متهمين هاربين مطلوبين في قضيتي قتل ومشاجرة بالفيوم

صورة أرشيفية-اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين هاربين، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتي قتل ومشاجرة، في حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط كلا من "إ. ع" (24 سنة-عامل)، ومقيم بمنطقة البارودية البحرية، بدائرة قسم أول الفيوم، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2350 لسنة 2018م إداري قسم أول الفيوم، بتهمة "قتل"، و"ع. ع" (54 سنة-عامل)، ومقيم بقرية فرقص بمركز طامية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2130 لسنة 2018م إداري مركز شرطة طامية بتهمة المشاجرة.

أحيل المتهمين، إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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