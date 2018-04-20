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الوطن

تخصيص قطعة أرض لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز ديرب نجم

منذ 9 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
تخصيص قطعة أرض لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز ديرب نجم

محافظ الشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان الواقعة بحوض العدانية رقم 3 - عزبة ليبو زمام ناحية أكراش بمركز ديرب نجم، لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي،  تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز.

وأوضح المحافظ أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم116/ 1983 وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016 م مشددا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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