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الوطن

مصادرة 14 طن أعلاف وذرة صفراء مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

منذ 27 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
مصادرة 14 طن أعلاف وذرة صفراء مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

مصادرة 14 طن اعلاف وذرة صفراء مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين، بالغربية، اليوم، من مصادرة 14 طن أعلاف وذرة صفراء مجهولة المصدر في حملة تموينية داخل مصنع بقرية الإنشا بدائرة مركز المحلة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "أشرف. ع. ع" صاحب مصنع أعلاف حيوانية بقرية الأنشا الحديثة بمركز المحلة ومديره المسؤول مقيم بذات الناحية وبحوزته 80 جوال أعلاف حيوانية زنة الجوال 50 كجم غير صالحة للاستهلاك و40 جوال أعلاف دواجن زنة الجوال 25 كجم غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غير صالحة للاستهلاك و60 جوال أعلاف حيوانية، زنه الجوال 50 كجم غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غير صالحة للاستهلاك و20 جوال ذرة صفراء زنة الجوال 50 كجم غير بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم  27383 جنح مركز المحلة 2018 م وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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