مصدر أمني: عودة سعد الدين إبراهيم إلى القاهرة مرحلا من لبنان

أكد مصدر أمني إخلاء سبيل سعد الدين إبراهيم من مطار القاهرة، بعد وصوله مرحلًا من لبنان.

وقال المصدر، إن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أُبلغت بوصول سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز أمناء ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، البلاد "مرحلاً" على متن الخطوط المصرية القادمة من بيروت، وبسؤاله قرر مغادرته للبلاد متوجهًا إلى بيروت بقصد إلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت "بعنوان مستقبل ثورات الربيع العربي"، إلا أنه عقب وصوله رفضت السلطات اللبنانية دخوله وفقاً للقانون اللبناني بسبب قيامه بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الجاري بجامعة تل أبيب.

وأضاف المصدر، أنه تبين سابقة اتهام المذكور في 5 قضايا "تبديد"، وتم التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعارضة على الأحكام الصادرة ضده وتم صرفه.