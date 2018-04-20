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الوطن

أستاذ "باطنة": يمكن إعطاء الأنسولين الجديد بعد موعد الجرعة بـ3 ساعات

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد مجدي
أستاذ "باطنة": يمكن إعطاء الأنسولين الجديد بعد موعد الجرعة بـ3 ساعات

قياس نسبة السكر بالدم "صورة أرشيفية"

قال الدكتور يحيى غانم رئيس أقسام أمراض الباطنة بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إن النوع الجديد من علاج السكر يختلف عن الأنسولين القديم بإتاحة فترة للمريض بعد موعد جرعته ليأخذه.

وأضاف "غانم"، في مؤتمر صحفي لإطلاق الانسولين الجديد لعلاج مرض السكر المنعقد في أحد فنادق القاهرة حاليا، أنه يمكن إعطاء الجرعة خلال 3 ساعات قبل أو بعد موعد الجرعة اليومية.

وأشار رئيس أقسام أمراض الباطنة بـ"طب الإسكندرية"، إلى أن العلاج الجديد أطلق في السوق المصرية منذ أسبوعين، وأنه طرح في السوق الأمريكية خلال عام 2015.

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