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الوطن

ربة منزل تتهم عامل بالتحرش بها في المنيا.. والمتهم ينكر جميع الإتهامات

منذ 7 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ربة منزل تتهم عامل بالتحرش بها في المنيا.. والمتهم ينكر جميع الإتهامات

صوره ارشيفية

اتهمت ربة منزل في مدينة المنيا، عامل بالتحرش بها جنسيًا والتعدي عليها بالضرب، خلال سيرها في أحد الشوارع، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، إخطارًا من مأمور شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من "ج. ح. ع"، 33 عامًا، ربة منزل، يفيد قيام، "ع. ع. م"، 40 عامًا، عامل، بالتحرش بها جنسيًا والتعدي عليها بالسب والضرب وإصابتها بجرح في الشفة العليا.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 8107 لسنة 2018 ميلاديًا إداري قسم شرطة المنيا، وجرى ضبط المُتهم والذي أنكر جميع الإتهامات الموجّهة إليه، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.

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