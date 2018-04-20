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الوطن

لافروف: على شركائنا وقف تطبيق سيناريوهاتهم في سوريا على حساب شعبها

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
لافروف: على شركائنا وقف تطبيق سيناريوهاتهم في سوريا على حساب شعبها

صورة أرشيفية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستفعل كل شيء ممكن لتنفيذ القرارات والاتفاقات، التي تم التوصل إليها في الأمم المتحدة وسوتشي وأستانا.

وقال لافروف، في مستهل محادثات يعقدها اليوم الجمعة في موسكو مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا: "لقد مر أقل من شهر على لقائنا الماضي يوم 29 مارس، واليوم نلتقي في ظروف ليست فيها آفاق إطلاق الحوار برعايتك وفقا لقرار 2254 واعدة مثلما كانت منذ شهر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف لافروف: "لكن، على الرغم من ذلك، علينا ألا نستسلم أمام الوضع الحالي، سنعمل كل شيء يمكن لمنع التحول عن الاتفاقات المحورية، التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "الأهم هو البقاء في أطر القانون الدولي"، مضيفا: "سنسعى لتحقيق التزام جميع شركائنا بهذا النهج بالذات وعدم قيامهم بمحاولات تطبيق سيناريوهاتهم الجيوسياسية على حساب مصالح الشعب السوري".

من جانبه، اعتبر دي ميستورا أن "الأولوية في سوريا تتمثل حاليا بضرورة تخفيف حدة التوتر في البلاد"، لافتا إلى أن الوضع الراهن حولها يشكل "خطرا للأمن والسلام".

وأشار المبعوث الأممي إلى ضرورة استمرار عمل الحوال بين روسيا والولايات المتحدة عبر قنوات الاتصال الخاصة لعسكريي البلدين الهادفة لمنع وقوع الاشتباك بينهم في سوريا، موضحا: "إن ذلك سيمكننا من تجنب التداعيات الأكثر رعبا".كما أشار دي ميستورا إلى أن الأمم المتحدة تسعى للإسراع في دخول خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما.

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