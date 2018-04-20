تسجيل الدخول

الوطن

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

منذ 6 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

محافظ البحيرة تشهد الإحتفال بيوم الطبيب البحراوى

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الاحتفال الذي نفذته نقابة الأطباء بمناسبة "يوم الطبيب البحراوي"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي.

وكرمت المحافظ، عددًا من رموز الأطباء والأطباء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصاتهم الطبية، والقيادات الطبية المتميزة الذين أحيلوا للمعاش، بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات للأطباء وعدد من أسر الأطباء المتوفين ومن جيل الرواد.

شارك في الاحتفال الدكتورة منى مينا أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة، والمستشار حامد عيساوي رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، ومديرو الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء وجمع كبير من الأطباء وأسرهم.

أخبار متعلقة

محافظ البحيرة تستقبل مجلس نقابة المهندسين الجديد

محافظ البحيرة تستقبل مجلس نقابة المهندسين الجديد
اليوم.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي

اليوم.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي
غدا.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي

غدا.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي
محافظ البحيرة تتفقد موقع إقامة 1650 وحدة إسكان اجتماعي بدمنهور

محافظ البحيرة تتفقد موقع إقامة 1650 وحدة إسكان اجتماعي بدمنهور

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

بالفيديو| "جوجل" تطلق خدمة جديدة منافسة لـ"واتساب"

بالفيديو| "جوجل" تطلق خدمة جديدة منافسة لـ"واتساب"

صندوق النقد يعلن مشاركته في مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري مايو المقبل

صندوق النقد يعلن مشاركته في مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري مايو المقبل

الكنيسة: الأنبا بيشوي يتحدث عن "الإقانيم" في حملة "روح وحياة"

الكنيسة: الأنبا بيشوي يتحدث عن "الإقانيم" في حملة "روح وحياة"

خبراء عن خطبة وزير الأوقاف بسيناء: تأكيد على بسط نفوذ الدولة

خبراء عن خطبة وزير الأوقاف بسيناء: تأكيد على بسط نفوذ الدولة

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

اختيارات الوطن

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

الأكثر قراءة

عاجل