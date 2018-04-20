محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الاحتفال الذي نفذته نقابة الأطباء بمناسبة "يوم الطبيب البحراوي"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي.

وكرمت المحافظ، عددًا من رموز الأطباء والأطباء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصاتهم الطبية، والقيادات الطبية المتميزة الذين أحيلوا للمعاش، بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات للأطباء وعدد من أسر الأطباء المتوفين ومن جيل الرواد.

شارك في الاحتفال الدكتورة منى مينا أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة، والمستشار حامد عيساوي رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، ومديرو الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء وجمع كبير من الأطباء وأسرهم.