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الوطن

بالفيديو| خالد منتصر: أنا سلفي.. لكن لأمثال ابن رشد ومحمد عبده

منذ 11 دقيقة
كتب: حسن معروف
بالفيديو| خالد منتصر: أنا سلفي.. لكن لأمثال ابن رشد ومحمد عبده

خالد منتصر

قال الدكتور خالد منتصر رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمركز الطبي لهيئة قناة السويس، إن القرآن صالح لكل زمان ومكان كعناوين كبيرة، كمفاهيم حرية وعدل ومحبة، أما التفاصيل التي تطلبها من القرآن تجعله عرضة للقيل والقال، فلا يوجد في القرآن غرامة على "حزام السيارة".

وتابع، خلال استضافته في برنامج "حديث العرب" على قناة "سكاي نيوز عربية": لا أرفض السلف، فأنا سلفي ابن رشد ومحمد عبده، لكني ضد "المزاج السلفي" الذي يتخير ابن تيمية دونا عن غيره، الذي أرفضه هو السلف ذو الافكار المتطرفة التي يتبناها داعش، أرفض السلفي الذي حرم القهوة، وكانت معركة كبيرة، فلندعوا للعلمانيين الذين منحونا هذا المشروب.

السلفي يكره العلم والفن والمرأة، هذا وإن كان فيه تعميم ولكن الصدمة مقصودة، هناك تراجع علمي ومعرفي، ينظر للمرأة بدونية، سجادة الصلاة تصنع في الصين، اسم محمد وعبد الرحمن أصبحت تهمة في الغرب، يجب أن يعالج هذا بالصدمة.

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