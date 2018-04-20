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الوطن

تقرأ غدا في عدد "الوطن".. ثورة ضد "مرتضى"

منذ 12 دقيقة
كتب: الوطن
تقرأ غدا في عدد "الوطن".. ثورة ضد "مرتضى"

عدد الوطن

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا، ملفًا بعنوان: "مراكز التأهيل.. بيزنس جديد لتنظيف جيوب الأهالي والحصة بـ80 جنيهًا.. الطبقية تحكم التقديم للمدارس الخاصة.. والإنترفيو جريمة تربوية في حق الأطفال".

كما تقرأ غدًا في "الوطن": "وزير الدفاع يزور أبناءه مصابي سيناء 2018: الإرهاب الخسيس لن يثني أبطالنا عن واجبهم.. 120 ألف منبر تحتشد لدعم الحرب على التكفيريين.. وجمعة من العريش: مساندة الجيش والشرطة فرض عين".

ورياضيًا تقرأ: "ثورة ضد مرتضى.. مجلس إدارة الزمالك يقرر تجميد العضويات الاستثنائية.. ورئيس النادي يكلف الأمن بالمرور على الترابيزات لطرد الأعضاء وأسرهم".

 

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