لافروف يبحث مع نظيره الألماني الملفين السوري والأوكراني

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الألماني هايكو ماس، هاتفيا، الوضع في سوريا والخطوات اللاحقة في إطار "صيغة نورماندي"، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن الطرفين تبادلا الآراء "حول الملفات الدولية الملحة، بما فيها "التنسيق بين موسكو وبرلين لدعم التسوية في سوريا وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا الخطوات اللاحقة في إطار "صيغة نورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمالنيا) لتنفيذ اتفاقات مينسك الهادفة إلى احتواء الأزمة الأوكرانية".