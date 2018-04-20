تسجيل الدخول

الوطن

لافروف يبحث مع نظيره الألماني الملفين السوري والأوكراني

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
لافروف يبحث مع نظيره الألماني الملفين السوري والأوكراني

وزير الخارجية الروسي-سيرجي لافروف-صورة أرشيفية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الألماني هايكو ماس، هاتفيا، الوضع في سوريا والخطوات اللاحقة في إطار "صيغة نورماندي"، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن الطرفين تبادلا الآراء "حول الملفات الدولية الملحة، بما فيها "التنسيق بين موسكو وبرلين لدعم التسوية في سوريا وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا الخطوات اللاحقة في إطار "صيغة نورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمالنيا) لتنفيذ اتفاقات مينسك الهادفة إلى احتواء الأزمة الأوكرانية".

أخبار متعلقة
لافروف: أمريكا وفرنسا وبريطانيا قصفوا الحكومة السورية ومفاوضات جنيف

لافروف: أمريكا وفرنسا وبريطانيا قصفوا الحكومة السورية ومفاوضات جنيف
لافروف: على شركائنا وقف تطبيق سيناريوهاتهم في سوريا على حساب شعبها

لافروف: على شركائنا وقف تطبيق سيناريوهاتهم في سوريا على حساب شعبها
لافروف: الغرب ضرب سوريا اعتمادا على بيانات من الإعلام والإنترنت

لافروف: الغرب ضرب سوريا اعتمادا على بيانات من الإعلام والإنترنت
لافروف: تحليل المركز السويسري يشير لتورط واشنطن ولندن في تسميم سكريبال

لافروف: تحليل المركز السويسري يشير لتورط واشنطن ولندن في تسميم سكريبال
لافروف: روسيا لم تتلاعب بأي أدلة في دوما.. و"ما يحدث تمثيلية"

لافروف: روسيا لم تتلاعب بأي أدلة في دوما.. و"ما يحدث تمثيلية"
لافروف: ترامب دعا بوتين إلى زيارة واشنطن

لافروف: ترامب دعا بوتين إلى زيارة واشنطن
لافروف: سنسلم سوريا أنظمة S300 الدفاعية الجوية

لافروف: سنسلم سوريا أنظمة S300 الدفاعية الجوية
لافروف ينتقد تلميح واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا

لافروف ينتقد تلميح واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

كريم حسن شحاتة لمرتضى منصور: "متقدرش تشتمني"

كريم حسن شحاتة لمرتضى منصور: "متقدرش تشتمني"

"الكهرباء": نسقنا مع الجانب السوداني لتنفيذ إجراءات تبادل الطاقة

"الكهرباء": نسقنا مع الجانب السوداني لتنفيذ إجراءات تبادل الطاقة

ليتوانيا تطلب من أمريكا نشر صواريخ "باتريوت" على أراضيها

ليتوانيا تطلب من أمريكا نشر صواريخ "باتريوت" على أراضيها

المتحدث باسم "الزراعة": البرسيم من المحاصيل الممنوع تصديرها

المتحدث باسم "الزراعة": البرسيم من المحاصيل الممنوع تصديرها

"أمازون" تطرح أول متصفح للهاتف الذكي

"أمازون" تطرح أول متصفح للهاتف الذكي

اختيارات الوطن

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

الأكثر قراءة

عاجل