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الوطن

وزيرة التخطيط: نلتقي بكل دول العالم لعرض حجم الإنجاز الذي تحقق بمصر

أمس PM 11:20
كتب: عبد الرحمن خالد
وزيرة التخطيط: نلتقي بكل دول العالم لعرض حجم الإنجاز الذي تحقق بمصر

هالة السعيد

قالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن دورها التنسيق بين الوزارات في تنفيذ الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، ويوجد خطط كذلك متوسطة المدى توضع كل 3 سنوات وخطط طويلة المدي للأجيال المقبلة.

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن الوزارة لديها خطط قصيرة المدى توضع بشكل سنوي عما سيتم تنفيذه خلال تلك الفترة.

وأوضحت السعيد أن الرؤى طويلة المدى تحتاج دائما للتحديث، ورؤية 2030 وضعت منذ ما يقرب من عامين وتحتاج للتحديث نتيجة بعض المتغيرات.

وتابعت: "نلتقي مع كل دول العالم ونعرض عليهم حجم الإنجاز الذي تحقق في مصر والصورة الإيجابية لنا".

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