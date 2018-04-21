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الوطن

عروض فنية في احتفال نادي شرم الشيخ الرياضي بالأطفال الأيتام

اليوم AM 12:00
كتب: حماده الشوادفي
عروض فنية في احتفال نادي شرم الشيخ الرياضي بالأطفال الأيتام

الاحتفال بالطفل اليتيم

أقام نادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي، برئاسة محمد الغندور مدير عام النادي، يوما ترفيهيا حافلا بالبرامج واختتمه بحفل فني في المساء تم من خلاله تكريم الأطفال الأيتام  وأمهاتهم.

وأكد السكرتير العام، أن المحافظة دائما ترعي الأيتام وأسرهم وعلى أتم استعداد لتلبية كافة مطالبهم، مشيرا إلى أنه تم مشاركة العرائس الأيتام فرحتهم بالزفاف بحضور المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في توفير كافة الأجهزة الكهربائية والمالية بالتنسيق مع جمعية الاورمان وطلب منهم التوجه الي مكتبه للقائه في حالة احتياجهم لتلبية اي مطالب لهم.

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