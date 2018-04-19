انطلاق مهرجان الشعر العربي بثقافة جنوب سيناء تحت شعار "في حب مصر"

انطلقت فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشعر العربي، اليوم، تحت شعار "في حب مصر"، بقصر ثقافة طور سيناء، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، بحضور الشاعر عاطف الجندي رئيس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر والشاعر عصام بدر، والدكتور حمد شعيب مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، وعدد من قيادات الفرع والعاملين بقصر ثقافة طور سيناء، بجانب مجموعة من أعضاء نادي الأدب وشعراء جنوب سيناء.

بدأ المهرجان بتأبين شاعر العامية "محمود الأسواني" من شعراء جنوب سيناء الكبار، والذي وافته المنية مطلع أبريل الجاري، وقراءة الفاتحة على روحه.

أدار المهرجان الأديب والناقد محمد أحمد الدسوقي رئيس شعبة الدراسات الأدبية الذي أكد في بداية كلمته أن موت شاعر العامية " محمود الأسواني" كان فاجعة كبيرة، كما أكد أن الأسواني لم يكن مجرد شاعر بل كان ظاهرة إنسانية ومن الشخصيات الرائعة على المستوى الإنساني.

وبدأت فعاليات المهرجان بتقديم مجموعة من شعراء جنوب سيناء وهم الشاعر رأفت يوسف، والذي ألقى قصيدة بالعامية رثاء للشاعر "محمود الأسواني"، تلاه الشاعر سلام مدخل، ثم شاعر الفصحى عبد الله حلمي، تلاه الشاعر إبراهيم صبحي.

واختتمت فعاليات اليوم الأول للمهرجان بضيفي المهرجان الشاعرين عاطف الجندي رئيس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر والشاعر عصام بدر وقدما باقة من أجمل قصائدهما.

ويستمر مهرجان الشعر العربي بجنوب سيناء السنوي لمدة يومين وفي مساء الغد تتضمن فعاليات اليوم الثاني حفل تأبين الشاعر "محمود الأسواني".