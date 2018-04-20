توزيع كراتين سلع غذائية على دارسي محو الأمية في كفر الشيخ

تسلمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص، رئيس المدينة، عددًا من كراتين السلع الغذائية من المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك تمهيداً لتوزيعها على الدراسين بفصول محو الأمية، تشجيعاً لهم.

وكلف رئيس المدينة، نسرين النحاس، نائبته لشؤون التعليم، بتفقد فصول محو الأمية وتوزيع الكراتين الغذائية على دارسين محو الأمية الذين تخطى حضورهم أكثر من 75%.

وقال رصاص، ان توزيع الكراتين ياتى ضمن المشروع القومى لمحو الأمية لمن تجاوزت نسبة حضورهم 75%، ويكون بصفة شهرية لمن يبلغ النسبة المقررة للحضور، مع حرمان من تقل نسبة حضورهم عن 50% من الإمتحانات، وقبولهم للتقدم للمرحلة التالية من محو الأمية، وشدد على المرور اليومي على فصول محو الأمية وتكثيف الرقابة بمشاركة الأجهزة المعنية .