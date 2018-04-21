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الوطن

النيابة تحقق في واقعة انتحار طالبة بمركز ديرمواس بالمنيا

اليوم AM 02:26
كتب: اسلام فهمي
النيابة تحقق في واقعة انتحار طالبة بمركز ديرمواس بالمنيا

صوره ارشيفية

بدأت نيابة مركز ديرمواس بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في واقعة انتحار طالبة إثر تناولها حبوب القمح السامة، والتي تستخدم للتخلص من الآفات، وأفادت تحريات أولية للمباحث بأن المنتحرة مقيمة مع والدتها وزوج والدتها وأن هناك خلافات بين الزوجين.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوصول "ز. ع"، 14 سنة، طالبة، ومقيمة بمركز ديرمواس، للمستشفى العام جثة هامدة.

انتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والرائد محمد الدروي، رئيس المباحث، والنقيب علاء البرادعي، معاون المباحث، لفحص البلاغ، وتبين أن الطالبة أنهت حياتها منتحرة بتناول حبوب القمح السامة لعدم ارتياحها للعيش مع والدتها وزوج والدتها لوجود خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتقرر التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة تحديدًا وهل توجد شبهة جنائية أم لا.

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