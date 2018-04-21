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الوطن

وزير قطاع الأعمال: سنهدم فندق كونتينتال ونعوض مستأجري المحال القريبة

اليوم AM 03:48
كتب: شريف سليمان
وزير قطاع الأعمال: سنهدم فندق كونتينتال ونعوض مستأجري المحال القريبة

الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال

قال الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إنه لم يتم عمل الترميم اللازم لفندق الكونتينتال، موضحًا أنه تم إخلاؤه منذ عام 1986.

وأضاف بدوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يمكن التعامل مع الفندق بآلات لأنه سيشكل خطورة على المحال المجاورة، لافتًا إلى أن أصحاب هذه المحال يرفضون إخلاءها. 

وتابع أنه سيتم هدم الفندق والتفاوض مع مستأجري المحال المجاورة وتعويضهم ماديًا بشكل مجزي ومناسب، وفقًا لقرار أصدره رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. 

وأوضح الوزير أن شخصين قُتلا نتيجة سقوط أجزاء من الفندق عليهما نتيجة لأزمات الترميم التي يعانيها. 

وأشار بدوي إلى أنه سيتم إعادة إنشاء فندق الكونتينتال بنفس الشكل والطراز، كما سيتم العمل على إعادة الميدان الموجود به الفندق إلى سابق عهده.

 

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