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الوطن

مراجع ضريبي لرئيس "الضرائب": "'طالما أنا إخواني بتلعب كورة معايا ليه"

منذ 49 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مراجع ضريبي لرئيس "الضرائب": "'طالما أنا إخواني بتلعب كورة معايا ليه"

عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب

نشبت مشادة بين عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وطارق الكاشف مراجع ضرائب بمأمورية المنوفية، بسبب اتهام المراجع لرئيس المصلحة بالزواج من إحدى مرؤساته وهو ما يخالف قانون الخدمة المدنية. 

واتهم سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "النهار"، المراجع بأنه منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية، بينما رد الأخير عليه مفندًا كلامه، وأكد أنه شارك ضدهم في الانتخابات البرلمانية، مضيفًا: "أبويا حزب وطني من 20 سنة". 

وطالب المراجع بألا يحقق معه رئيس المأمورية نظرًا لطبيعة العلاقة بينهما، حيث لا يستقيم أن يكون هو الخصم والحكم، بينما اتهم رئيس المصلحة، الكاشف بتكوين "شلة" لمحاولة إسقاطه. 

بينما رد الأخير بأن رئيس مصلحة الضرائب عرض عليه أن يعمل في مكتبه، لكنه رفض، كما لعبا كرة القدم سويًا، وقال: "أدام أنا أخواني زي ما بتقول، ليه عاوز تعيني عندك، وبتلعب مع الإخوان كورة ليه". 

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