لغم أرضي ينفجر في سيارة استطلاع للجيش الليبي بـ"درنة"

انفجر لغم أرضي في سيارة استطلاع تابعة لقوات الجيش الليبي في محور الحيلة جنوب مدينة درنة الساحلية، وفق ما نقل موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، إنه نجا من انفجار اللغم الذي زرعته الجماعات المتطرفة المسيطرة على درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب) الجندي مختار الحناوى.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة.

وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.