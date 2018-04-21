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الوطن

وزير الشباب يشهد البروفة النهائية لحفل ختام "إبداع" بجامعة القاهرة

منذ 12 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
وزير الشباب يشهد البروفة النهائية لحفل ختام "إبداع" بجامعة القاهرة

م. خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

شهد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، البروفة النهائية لحفل ختام مسابقة "إبداع" المقرر إقامته في الساعة السادسة مساء اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأطمأن الوزير على كافة الاستعدادات التنظيمية المتعلقة بحفل ختام المسابقة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام السادس على التوالى لطلاب الجامعات المصرية؛ للكشف عن مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والغنائية والأدبية، كما تضمنت البروفة عرض الفقرات الفنية المتنوعة التي يتضمنها حفل الختام.

وكان الوزير حضر أمس البروفة التي أقيمت بقاعة الاحتفال الكبرى بجامعة القاهرة، للاطمئنان على خروج الحفل بالشكل اللائق، والذي يتناسب مع أهمية الحدث، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية ودعم المواهب الشابة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة والمسابقات الهادفة إلى تسليط الضوء على إبداعات الشباب الثقافية والفنية، ومن تلك البرامج مسابقة "إبداع" لطلاب الجامعات المصرية، متمنياً الخروج بحفل ختام المسابقة فى موسمها السادس فى أفضل صورة.

يذكر أن حفل ختام مسابقة "إبداع" يقام في السادسة مساء، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والمسئولين وعدد من كبار الفنانين والأدباء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، ويتضمن معرضا للفنون التشكيلية والابتكارات العلمية الفائزة بالمسابقة وفقرات فنية منوعة، إضافة إلى توزيع جوائز المسابقة على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة في مختلف مجالاتها.

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