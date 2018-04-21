برلماني: أتوقع إقرار علاوات إضافية للعمال بنهاية هذا العام

قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن عمال مصر أثبتوا بالقطع واليقين أنهم يحبون الوطن، مضيفا: "راهنت على أن العمال سيصبحون كلمة السر في الانتخابات الرئاسية وقد حدث ذلك بالفعل".

وتوقع وهب الله، خلال الجمعية العمومية لنقابة المرافق، أن يكون هناك علاوات إضافية سيتم إقرارها بنهاية هذا العام، وأن يكون هناك قانونا جديدا للتأمين والمعاشات تقدم به اتحاد العمال للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأشار وهب الله، إلى أن قانون المنظمات النقابية لن يسمح بأن يكون هناك غير تنظيم نقابي واحد من خلال الانتخابات التي ستجري منتصف شهر مايو المقبل.