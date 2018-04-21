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الوطن

رئيس جامعة القناة: مسابقة الجسر الصيني تعزز التبادل الثقافي

منذ 34 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
رئيس جامعة القناة: مسابقة الجسر الصيني تعزز التبادل الثقافي

الدكتور ممدوح غراب

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن مسابقة الجسر الصيني المنعقدة بالجامعة، بحضور السفير الصيني بالقاهرة وعدد من خبراء التعليم الصيني بالصين والجامعات المصرية، لها دور في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين، ودور إيجابي في دعم وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ولاسيما الدور الذي تلعبه المسابقه في إعداد كفاءات في اللغه الصينية، ويساهم في تقوية آواصر علاقات الصداقه بين البلدين، بصفتها المؤسسة المالية الصينية الوحيدة التي بها نشاط في مصر.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، أن الدولتين "تتكاتف معًا لبناء مجتمع أفضل يقوم بنك التنمية الصيني من خلال آليات السوق باستكشاف ودعم مشاريع التنمية المستدامة، وحاز على موافقه واستحسان جميع قطاعات المجتمع، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات.

وكانت جامعة القناة، نظمت مسابقة الجسر الصيني على مسرح الجامعة للطلاب الصينين الدارسين بالجامعة، والطلاب المصريين الدارسين للغة.

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