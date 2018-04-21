تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة" لـ24 أبريل

منذ 32 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة" لـ24 أبريل

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، لـ24 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع، كما قررت المحكمة عرض 3 متهمين على مستشفى السجن.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أخبار متعلقة

محامٍ بـ"فض رابعة" يطلب حبسه بدلا من والده: مريض كبد وقارب على الـ60

محامٍ بـ"فض رابعة" يطلب حبسه بدلا من والده: مريض كبد وقارب على الـ60
دفاع متهمين في "فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات البحث الجنائي

دفاع متهمين في "فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات البحث الجنائي
دفاع متهمين بـ"فض رابعة" يطلب استبعاد شهادة وزير الداخلية السابق

دفاع متهمين بـ"فض رابعة" يطلب استبعاد شهادة وزير الداخلية السابق
بدء محاكمة محمد بديع و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"

بدء محاكمة محمد بديع و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة "لجلسة 21 أبريل

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة "لجلسة 21 أبريل
دفاع متهمي "فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني

دفاع متهمي "فض رابعة" يدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بجنوب سيناء

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بجنوب سيناء

جامعة القناة تستضيف المسابقة النهائية لكأس بنك التنمية الصيني

جامعة القناة تستضيف المسابقة النهائية لكأس بنك التنمية الصيني

محافظ كفر الشيخ لـ"الوطن": تنفيذ 17 مشروع طرق وكباري بـ2.6 مليار جنيه

محافظ كفر الشيخ لـ"الوطن": تنفيذ 17 مشروع طرق وكباري بـ2.6 مليار جنيه

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"بسكو مصر" للمطالبة بالأرباح

وقفة احتجاجية للعاملين بـ"بسكو مصر" للمطالبة بالأرباح

السفير الفلسطيني في ماليزيا: "البطش" رجل صالح لطيف ولم يكن له أعداء

السفير الفلسطيني في ماليزيا: "البطش" رجل صالح لطيف ولم يكن له أعداء

اختيارات الوطن

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

حينما قاد سيد مكاوي سيارته من الحسين للمنيل.. "بيشوف في النور والضلمة"

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

«مكة» تفجر مواهب «إسلام»: تبات «شيف».. تصبح «مصور»

الأكثر قراءة

عاجل