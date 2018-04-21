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الوطن

مجدي يعقوب: الجامعات منارة التعليم

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
مجدي يعقوب: الجامعات منارة التعليم

الدكتور مجدي يعقوب

أكد الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، مدير مؤسسة "مجدي يعقوب للقلب" بأسوان، أن الطلاب يمثلون قلب البرامج وقلب الجامعة، مشيرًا إلى أنه مازالت الجامعات منارة التعليم، وهذا يعتمد على مناهج التعليم والتخصصات.

وتساءل في محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية، خلال افتتاح المؤتمر السنوي العلمي بالجامعة، هل يمكن أن يكون الابتكار هدف أم شكل عشوائي؟ وكيف يمكن أن نخطط له؟ ولماذا نتحمس لوجود الابتكار؟ مؤكدًا أن هناك دروس يونانية تعلمنا منها الكثير من الأمور والابتكار والفلسفة.

وأوضح يعقوب أن الدكتور بيتر فاز جائزة نوبل عن أعماله فيما يخص زراعة الأنسجة البشرية، مؤكدًا أن هناك أمثلة التي تقول أن الأشخاص المستقلين يختلفون عن بعضهم البعض حتى في الأنسجة، مؤكدًا نشر الدكتور بيتر بعض البحوث التي تسمى عملية نقل المناعة ونقل الكبد وحدوث ذلك بدون أي نوع من التخدير.

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