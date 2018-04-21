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الوطن

العصار وعبد العزيز يفتتحان معرض الفنون التشكيلية بجامعة القاهرة

منذ 19 دقيقة
كتب: ماهر هنداوى
العصار وعبد العزيز يفتتحان معرض الفنون التشكيلية بجامعة القاهرة

اللواء محمد العصار

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرض الفنون التشيكلية والابتكارات، المقام حاليًا ضمن مسابقة إبداع في نسختها السادسة، التي ستنطلق بعد قليل من قاعة الاحتفالا الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين.

يذكر أن حفل ختام مسابقة "إبداع"، يقام بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والمسئولين وعدد من كبار الفنانين والأدباء أعضاء لجنة التحكيم.

ويتضمن الحفل، معرضا للفنون التشكيلية والابتكارات العلمية الفائزة بالمسابقة، وفقرات فنية منوعة، إضافة إلى توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مجالات المسابقة.

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