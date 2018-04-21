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الوطن

إزالة 12 حالة تعدي على أراضي وأملاك الدولة والزراعة في سمنود

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
إزالة 12 حالة تعدي على أراضي وأملاك الدولة والزراعة في سمنود

صور ||إزالة 12 حالة تعدي على أراضي وأملاك الدولة والزراعة بشوارع سمنود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم، من شن حملة مكبرة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين عن القانون، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة.

وأسفرت عن إزالة 12 حالة تعدي على أراضي وأملاك الدولة والزراعة بشوارع قرى سمنود.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التي نفذت بالتنسيق مع اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعد وإزالة كلية بمساحة 2150 مترًا مربعًا بقرى أبوصير بنا، وميت عساس، والراهبين، وجرى مصادرة أدوات البناء الموجودة بالموقع.

حُررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

 

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